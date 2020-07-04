Onyekuru sancısı

G.SARAY'DA Onyekuru'nun kulübü Monaco tarafından çağrılmasıyla takımdaki kriz tavan yaptı. Nijeryalının ligin geride kalan kısmında forma giymesi beklenmiyor. Sözleşmesi 30 Haziran'da tamamlanan oyuncu için dün ortaya atılan flaş iddia ise camiada paniğin artmasına sebep oldu. Afrika'dan Aoi Football adlı sitede yer alan habere göre oyuncu için F.Bahçe ile Başakşehir'in devreye girdiği konuşulurken Avrupa'dan birçok talibin olduğu da belirtildi. G.Saray'ın oyuncuyu F.Bahçe'ye kaptırmak istemediği öğrenilirken B.Şehir'in genç yıldıza yıllık 3 milyon Euro ödemeye hazır olduğu gelen haberler arasında.

"FIFA PASİF DAVRANDI"

SPOR Hukukçusu Av. Ozan Bilican, Onyekuru krizi hakkında FIFA'nın pandemi sürecinde kulüplere karşı kaçak dövüştüğünü kaydederek "FIFA, uluslararası alanda en yetkili kurum olmasına rağmen bu süreçte çok pasif kaldı" yorumunu yaptı.



12 MAÇTA 1 GOL 2 ASİST

Galatasaray'a iki kez kiralanan Henri Onyekuru, ocak ayından bu yana sarı-kırmızılı formayla çıktığı 12 maçta 1 gol atarken 2 de asist yapmıştı. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun Monaco ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.



MARCAO VE FALCAO ÇALIŞTI

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi sakatlıkları bulunan oyunculardan Marcao, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Radamel Falcao ise takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışma yaptı. Fernando Muslera da kaleci antrenörleri eşliğinde salonda beyin el göz sinir sistemi çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi.