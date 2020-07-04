  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Süper Lig’de iki kritik maç daha

’de iki kritik maç daha

Süper Lig’de iki kritik maç daha
Giriş Tarihi: 4.7.2020

Süper Lig'de bugün iki kritik maç daha oynanacak. Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü ise Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma da saat 18.30'da başlayacak ve zorlu randevuda hakem Halil Umut Meler görev yapacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Alanya 5-0 kazanmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süper Lig’de iki kritik maç daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA