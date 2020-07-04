Süper Lig’de iki kritik maç daha

Süper Lig'de bugün iki kritik maç daha oynanacak. Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü ise Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma da saat 18.30'da başlayacak ve zorlu randevuda hakem Halil Umut Meler görev yapacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Alanya 5-0 kazanmıştı.