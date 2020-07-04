Temmuzda ilk maç

SÜPER Lig tarihinde temmuz ayında oynanan ilk maç Denizlispor-Gaziantep FK karşılaşması oldu. Yaşanan korona virüs salgını nedeniyle ara verilen lig kaldığı yerden haziran ayında başlamıştı. Bu nedenle karşılaşmalar temmuz ayına da sarktı. Süper Lig tarihinde ilk kez temmuz ayında bir mücadele oynandı. Daha önceki dönemlerde sıcak hava koşulları ve transfer dönemi olması sebebiyle ligler en geç haziran ayının başında bitiriliyordu. Denizlispor, bu anlamda tarihe geçen maça ev sahipliği yaptı.