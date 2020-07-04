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Haberler Spor Uygun’dan 3 değişiklik

Uygun’dan 3 değişiklik

Uygun’dan 3 değişiklik
Giriş Tarihi: 4.7.2020

Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Pandemi süreci sonrası topuğundaki sakatlık nedeniyle 3 maçta görev almayan Recep Niyaz, sarı kart cezası biten Oğuz ile yine 2 maç kırmızı kart cezası sona eren Zeki, ilk 11'de şans buldu. Rize'de ilk 11'de başlayan Özgür Çek, Ben Youssef ve Kbong MBamba ise yedek soyundular. Maç esnasında hakem Özgür Yankaya'nın kararlarına sık sık itiraz eden Bülent Uygun, istediklerini sahaya yansıtamayan futbolcularına da tepki gösterdi.

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