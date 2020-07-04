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Haberler Spor Vedat Muric’e devler talip

Vedat Muric’e devler talip

F.Bahçe’nin Kosovalı yıldızının menajeri “Muriç için gelen teklifleri kulübe yazılı ve sözlü ilettim. Artık top onlarda” dedi.

Vedat Muric’e devler talip
Giriş Tarihi: 4.7.2020

SÜPER Lig ekibi Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar, İngiltere ve İtalya'dan gelen yazılı ve sözlü talepleri kulübe ilettiğini söyledi. Ligin akış süreci devam ettiği için şu anda kulüp isim-lerini açıklayamayacağını ifade eden Canatar, artık son sözü yönetim söyleyecek" dedi.

ALİ KOÇ: ÇLGIN TEKLİF GELİRSE GİDER

DAHA önce çılgın bir teklif gelmesi halinde yıldız oyuncuyu elinden çıkarabileceğini açık-layan Başkan Ali Koç, "Ben kupalar kaldıra-rak gitmesini tercih ederim ama öyle bir rakam gelir ki geri çeviremeyeceğiniz. O zaman Muric'i göndeririz" ifadelerini kullanmıştı. Vedat Muriç bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 karşılaşma-da 17 gol atarken 7 golün de asistini yaptı.

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