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Haberler Spor Yenilmezlik serisi sürecek mi?

Yenilmezlik serisi sürecek mi?

Yenilmezlik serisi sürecek mi?
Giriş Tarihi: 4.7.2020

Tarihinin en uzun yenilmezlik serisine 28 maç ile 1983-84 sezonunda ulaşan Trabzonspor, bu tarihten sonra en fazla 1995-96 sezonunda üst üste 14 maç ve 2010-11 sezonunda ise üst üste 15 maçı yenilgisiz tamamlarken bu hafta da kaybetmezse 2010-11 sezonunu yakalayacak. 14 maçı yenilgisiz geçen bordo-mavililer sonraki hafta evindeki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasından da yenilgisiz ayrılması durumunda bu sezon yenilmezlik serisini 16 maça çıkaracak ve 1983-84 sezonundaki 28 maçlık seri ile 1978-79 sezonundaki 25 maçlık yenilmezlik serisinin ardından tarihinin en uzun üçüncü yenilmezlik serisine ulaşacak.

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