Menemen’e Adana morali

Keçiören yenilgisiyle yarışta havlu atan İzmir ekibi küme düşen Adana’yı farklı yendi

TFF 1. Lig'de prestij maçlarına çıkan Ekol Göz Menemenspor dün sahasında küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'u 4-2 mağlup etti. 23'te soldan Ercan'ın ortasında ceza alanında topla buluşan Selim rakibinden sıyrılıp sert bir şutla fileleri havalandırdı: 1-0. 29'da Mbilla'nın pasıyla ceza alanına giren Roni skoru eşitledi: 1-1. 44'te Samed Ali atışı gole çevirdi: 2-1. 64'te Tayfun'a sert giren Canberk direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 66'da Ahmet Dereli soldan ceza sahasına girdi yerden ortasında Mbilla altı pasın içinde ayak koyarak skoru eşitledi: 2-2. 86'da sağ çaprazdan uzak mesafeden aşırtma vuruşla Samed Ali fileleri havalandırdı: 3-2. 90-1'de Mustafa Çeçenoğlu'nun ortasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Rıdvan topu sert bir vuruşla ağlara yolladı: 4-2. Karşılaşmayı Ekol Göz Menemenspor 4-2 kazandı.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ