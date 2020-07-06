Beşiktaş’ta aday çok

Yeni sezon bambaşka bir takım kurmayı hedefleyen Beşiktaş'ta tam anlamıyla bir aday bolluğu yaşanıyor. Kaleden forvet hattına kadar her mevkiye takviye yapmayı hedefle-yen siyah-beyazlılar bu hafta görüş-melerini sıklaştırmayı hedefliyor. Kara Kartal'ın önceliği hücum hat-tına verdiği bilinirken İsveç basınında yer alan haberlere göre Hammarby'den Muamer Tankovic yakın takibe alındı. Tankovic'in sözleş-mesi bu ay sonu biterken AEK ve Beşiktaş ara-sında bir transfer yarışı olduğu öne sürüldü.

YA HART YA BRAVO

Bu arada Beşiktaş kaleye takviye için de girişimlerini sürdürürken 33 yaşındaki İngiliz file bekçisi Joe Hart için çalışmalar devam ediyor. Burn-ley ile yolları ayıran Hart dışında Claudio Bravo da gündemdeki yerini koruyor. M.City ile sözleşmesi bu ay sonunda bitecek 37 yaşındaki kaleci ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapıla-cağı bildirildi. Stoper konusunda da Alan-ya'dan Welinton'un transferini bitirmeye uğraşan yönetim Tottenham'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan oyuncu-su Vertonghen için de temasları sürüyor.



KAYSERİSPOR'A KONUK OLUYOR

SÜPER Lig'de son iki maçını farklı kazanan Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor deplasmanında galibiyet arıyor. Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve Arda Kardeşler düdük çalacak. Geçen hafta Konyaspor maçında 4'üncü sarı kartı görerek cezalı duruma düşen Tyler Boyd ile tedavileri devam eden Umut Nayir ve Ljajic, Kayseri deplasmanında takımda yer alamayacak. Sakatlık sebebiyle sezonu kapatan ve bireysel antrenör eşliğinde sadece koşu yapan Douglas da kadroya alınmayacak bir diğer oyuncu olacak. Atiba Hutchinson, Lens, Elneny, N'Koudou, Caner Erkin ve Vida 3 sarı kartla ceza sınırındayer alıyor.