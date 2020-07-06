Göztepe havlu attı

Süper Lig'de üçüncü sezonuna Avrupa Ligi hedefi ile başlayan Göztepe, 30. hafta sonunda hedeften uzaklaşarak taraftarlarını kahretti. Pandemi dönemi sonrası futbola kötü bir dönüş yapan Göz-Göz, Fenerbahçe deplasmanından da yenilgi ile dönerken, 38 puanda kaldı. Korona virüs salgını sonrası yeniden başlayan ligde oynadığı 4 maçın 3'ünden puansız ayrılan Göz-Göz, sadece 1 puan alabildi. Avrupa hayalini önümüzdeki sezona ertelemek zorunda kalan Göz-Göz'ün son 9 maçlık serüveni ise kayıplarla doldu.

DOKUZ MAÇTA ALTI YENİLGİ ALDI

Sarı-kırmızılılar, 9 haftalık periyotta 6 kez yenilgi yüzü görürken, 2 maçını da beraberlikle noktaladı ve sadece 1 kez kazandı. Bu süreçte hanesine 5 puan yazdırabilen Göztepe, 22 puan kaybederek taraftarlarını kahretti. Sarı-kırmızılılar, bu dönemde Kayseri, Başakşehir, Kasımpaşa, Trabzon, Yeni Malatya ve F.Bahçe'ye yenildi, G.Antep FK ve Alanyaspor ile beraber kalan İzmir temsilcisi tek galibiyetini erteleme maçında Ç.Rize önünde aldı.



SERDAR SAKATLANDI ALPASLAN CEZALI

Süper Lig'de pandemi dönemi sonrası maç kazanamayan Göztepe, F.Bahçe maçında 3 puanın yanı sıra iki yıldızını kaybetti. Fenerbahçe deplasmanında ikinci yarıda girdiği sayısız gol pozisyonuna rağmen 2-1'lik yenilgiden kurtulamayan Göz- Göz'de Serdar Gürler sakatlanırken, Alpaslan Öztürk de çarşamba günü İzmir'de oynanacak olan Ankaragücü maçında cezalı durumuna düştü. Maçın 18. dakikasında topsuz alanda sakatlanarak kendini yere atan Serdar'ın sol ayak üst adalesinde yırtık şüphesi doğdu. Maça devam edemeyen yıldız oyuncunun sezonu kapatmasından endişe edilirken, son durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak. Bunun yanı sıra ikinci yarıda sarı kart gören stoper Alpaslan Öztürk de Ankaragücü karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.



İYİ BAŞLADILAR KÖTÜ BİTİRDİLER

Süper Lig'de bu sezon zirve ve Avrupa Ligi mücadelesi veren ekiplere kök söktüren Göztepe'de şemsiye tersine döndü. Sarı-kırmızılılar, son olarak Galatasaray ve Beşiktaş'ı 2-1'lik sonuçlarla dize getirirken son 4 maçta Başakşehir, Trabzon ve F.Bahçe'ye yenildi, sadece Alanya ile berabere kaldı.



SON 9 HAFTANIN EN KÖTÜ TAKIMI

Göztepe, son 9 haftalık periyot göz önüne alındığında en az puan toplayan ekip olarak dikat çekti. 9 maçta 5 puanı bulunan Göztepe, - 8 averajla son sırada yer alırken Ç.Rize ve Yeni Malatya ile aynı puanı paylaştı. Sarı-kırmızılılar, ligde kalan 4 maçta Ankaragücü ve G.Birliği ile üst üste evinde oynayacak. 33. hafta G.Saray'a konuk olacak olan İzmir ekibi, Sivas ile sahasında oynayacağı maçla sezonu noktalayacak.





TEKNİK PATRON İLHAN PALUT GİTTİ, GELDİ

SÜPER Lig'de Fenerbahçe'ye de deplasmanda 2-1 yenilen Göztepe'de dün hareketli saatler yaşandı. Avrupa potasından çıkan Göz- Göz'de, Fenerbahçe maçı sonrası teknik direktör İlhan Palut istifa etti. Bu sezon 11. hafta teknik direktör Tamer Tuna'nın yerine göreve gelen 43 yaşındaki teknik adamın İzmir'e dönüş yolunda yönetime istifa kararını sunduğu öğrenildi.

YÖNETİM KURULU KABUL ETMEDİ

BAŞKANVEKİLİ Talat Papatya, "Kendisi beyfendi ve onurlu kişiliğinden dolayı istifasını sundu. Ama başkanın konuşmalarından sonra devam kararının her iki taraf için daha iyi olacağı konusunda ikna oldu. Hocamızın göreve başladığı dönemde daha sıkıntılı bir süreçteydik. Bize ciddi bir çıkış yakalattı. Puan ortalamsna baktığınızda kimse başrısız olduğunu söyleyemez" dedi. Teknik Direktör İlhan Palut, Göztepe'nin başında çıktığı 20 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi alarak maç başına 1.30'luk bir puan ortalaması tutturdu.

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