  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Kanarya Karapınar ile bir ilki başardı

Kanarya Karapınar ile bir ilki başardı

Kanarya Karapınar ile bir ilki başardı
Giriş Tarihi: 6.7.2020

Fenerbahçe'nin İzmirli teknik direktörü Tahir Karapınar, Göztepe maçında bir ilki başardı. 53 yaşındaki genç teknik adam, Vitor Pereira'dan (2015/16) bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldu. Karapınar, hedeflerinin kalan 4 maçı da kazanıp ligi üçüncü sırada bitirmek olduğunu dile getirdi. Karapınar, genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun kulübün geleceği olduğunu ifade etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kanarya Karapınar ile bir ilki başardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA