Kanarya Karapınar ile bir ilki başardı

Fenerbahçe'nin İzmirli teknik direktörü Tahir Karapınar, Göztepe maçında bir ilki başardı. 53 yaşındaki genç teknik adam, Vitor Pereira'dan (2015/16) bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldu. Karapınar, hedeflerinin kalan 4 maçı da kazanıp ligi üçüncü sırada bitirmek olduğunu dile getirdi. Karapınar, genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun kulübün geleceği olduğunu ifade etti.