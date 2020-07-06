Karşıyaka, 2'nci Lig için umutlu

Sezonun 19 Mart'ta durdurulmadan önce topladığı 43 puanla grubunda Play-Off hattında 5'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 3'üncü Lig'deki 3 gruptan ilk 6'şar takımın 2'nci Lig'e yükseltilmesini umuyor. TFF'den takımları mağdur etmeyecek bir karar bekleyen Ege temsilcisi, müjdeli haberi alırsa 2 yıl sonra 2'nci Lig'e dönecek.



Yeşil-kırmızılılar, 2017-18 sezonunda FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'ndan aldığı toplam 6 puan silme cezasıyla 3'üncü Lig'e düştü. Geçen sezon 3'üncü Lig'de Play-Off yarı finali oynayıp hedefine ulaşamayan Karşıyaka, bu kez yine Play-Off'a koşarken koronavirüs salgınıyla sarsıldı. Federasyonun, daha önce 18 Temmuz'da kaldığı yerden başlayacağını duyurduğu alt liglerde geçen hafta bu sezon kalan maçları oynatmama kararı almıştı.

DHA