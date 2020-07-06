Menemen’de Taşkın şoku

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'da yönetim üç sezondur İzmir ekibinde forma giyen Taşkın Çalış'ı kadro dışı bıraktı. Son iki karşılaşmada kadroya alınmayan tecrübeli oyuncunun kadro dışı bırakılma nedeni Boluspor karşılaşmasında gösterdiği performans olduğu öğrenildi. Ekol Göz Menemenspor Futbol Şube Sorumlusu Recep Ersoy, "Boluspor maçında aşırı performans düşüklüğü yaşayan futbolcumuz Taşkın Çalış hakkında yönetimimizde soru işaretleri oluşmuştur. Bundan dolayı Taşkın Çalış'ı kadro dışı bıraktık. Yönetimimiz böyle bir karar almayı uygun gördü" dedi.

YOLLAR AYRILMA NOKTASINA GELDİ

SEZON sonu sözleşmesi bitecek olan Taşkın ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Üç sezondur sarı-lacivertli formayı giyen 26 yaşındakioyuncu bu sezon 1. Lig'de 27 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Menemen formasıyla 98 maçta 19 gol attı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ