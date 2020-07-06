Potada sorunları eritti

PINAR Karşıyaka, FIBA nezdinde dava açan ABD'li oyuncu Tony Crocker'ın davadan geri çekilmesini sağladı. Mevcut kadroyu koruyarak yeni sezon öncesi taraftarlarının umut ve heyecanını koruyan Kaf-Kaf, sorunların üstesinden bir bir gelmeye devam ediyor. Bu sezonki alacaklarının bir kısmından tasarruf edilen ve sözleşmesinin ikinci yılı feshedilen ABD'li oyuncu Tony Crocker ile protokoldeki şartlara bağlı kalınarak yolları ayırmıştı. Pınar Karşıyaka yönetimi gerekli girişimleri yaparak oyuncuya karşı yapılması gerekli edinimleri bu protokol çerçevesinde gerçekleştirdi ve Crocker'ın avukatının o dönem FIBA nezdinde açmış olduğu davanın geri çekilmesi sağladı. Bu oyuncuyla kulüp menfaatlerini koruyarak ayırılan Turgay Büyükkarcı başkanlığındaki yönetim, yeni sezon öncesi camianın takdirini topladı.