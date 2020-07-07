Menemen’de Trtovac gidici

Ekol Göz Menemenspor'da Sırp stoper Jasmin Trtovac'la yolların ayrılacağı öğrenildi. Sezon başında Sırbistan ekibi Novi Pazar'dan transfer edilen 33 yaşındaki savunmacıyı kadro dışı bırakan sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona erecek Trtovac'la vedaşlaşmaya hazırlanıyor. İzmir ekibinin disiplinsiz hareketleri nedeniyle Trtovac'ı gözden çıkardığı iddia edildi.

TAŞKIN KADRO DIŞI KALDI

Son 4 maçta kadroda yer almayan Sırp futbolcu, bu sezon toplam ligde 19, kupada 1 müsabakaya çıktı. Menemenspor'da Trtovac'ın yanı sıra son 2 maçta 18'e alınmayan orta saha oyuncusu Taşkın'ın da kadro dışı kaldığı belirtildi. Sezon sonunda serbest kalacak Taşkın Çalış'ın kulüpte kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi. İzmir ekibinde forvetlerden Hüseyin Çolak kadro dışı bırakılmış, gurbetçi Ali Özgün ise Almanya'ya dönerek takımdan ayrılmıştı.