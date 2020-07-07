  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Palut gitsin mi yoksa kalsın mı?

Palut gitsin mi yoksa kalsın mı?

Palut gitsin mi yoksa kalsın mı?
Giriş Tarihi: 7.7.2020

Göztepe'de sezonun 10'uncu haftasında göreve gelen teknik direktör İlhan Palut'un verdiği istifa kararının yönetimden dönmesi taraftarı böldü. Sosyal medyada bazı taraftarlar, 43 yaşındaki genç teknik adamla yola devam edilmesi kararının doğru olduğunu savunurken diğerleri de Palut'un gönderilmesi gerektiği görüşünü paylaştı. Kalan 4 maç hem Palut hem de bekleneni veremeyen futbolcular için belirleyici olacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Palut gitsin mi yoksa kalsın mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA