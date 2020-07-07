Göztepe'de sezonun 10'uncu haftasında göreve gelen teknik direktör İlhan Palut'un verdiği istifa kararının yönetimden dönmesi taraftarı böldü. Sosyal medyada bazı taraftarlar, 43 yaşındaki genç teknik adamla yola devam edilmesi kararının doğru olduğunu savunurken diğerleri de Palut'un gönderilmesi gerektiği görüşünü paylaştı. Kalan 4 maç hem Palut hem de bekleneni veremeyen futbolcular için belirleyici olacak.
Palut gitsin mi yoksa kalsın mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.