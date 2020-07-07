Palut gitsin mi yoksa kalsın mı?

Göztepe'de sezonun 10'uncu haftasında göreve gelen teknik direktör İlhan Palut'un verdiği istifa kararının yönetimden dönmesi taraftarı böldü. Sosyal medyada bazı taraftarlar, 43 yaşındaki genç teknik adamla yola devam edilmesi kararının doğru olduğunu savunurken diğerleri de Palut'un gönderilmesi gerektiği görüşünü paylaştı. Kalan 4 maç hem Palut hem de bekleneni veremeyen futbolcular için belirleyici olacak.