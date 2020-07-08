Ravil imzayı attı

Altınordu, 17 yaşındaki stoperi Ravil Tagir'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. 2022-2023 sezonun sonuna kadar sözleşmesi uzatılan Ravil Tagir'in ailesi, transferde kararın Altınordu'nun olduğunu söyledi. Avrupa'nın önemli kulüplerinin listesinde olan Ravil Tagir'in babası Gülali Tagir ile anne Süreyya Tagir, "Çocuk bizim, ancak futbolcu Altınordu'nundur" dedi. Gülali-Süreyya Tagir çifti, "Ravil'den para pul beklentimiz yok. Tek isteğimiz değişmesin, adam gibi adam olmaya devam etsin. Anne-baba için bundan değerli bir armağan olamaz. Altınordu'da olması bu açıdan çok önemli" dedi.

KULÜBE OLAN GÜVENİMİZ TAM

RAVİL Tagir'in kariyeri konusunda tek yetkinin Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'da olduğunu söyleyen Baba Gülali Tagir, "Ravil'i 12 yaşında alıp sahiplenip bu noktaya kadar getirdi. Onun geleceği, kariyeri ve transferi konusunda en doğru kararı Başkan Özkan verir" diye konuştu.