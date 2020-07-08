  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Serdar Gürler için seferberlik

için seferberlik

Serdar Gürler için seferberlik
Giriş Tarihi: 8.7.2020

Fenerbahçe maçında sakatlanarak adalesinde yırtık oluşan ve sahalardan 6 ay uzak kalacağı açıklanan Serdar Gürler'i Göztepe bırakmıyor. Trabzonspor ve Galatasaray'ın talip olduğu Serdar'ın sakatlığı sonrası bu kulüpler geri adım attı. Göztepe yönetimi, İspanyol ekibi Huesca kulübüyle bonservis konusunda yeniden pazarlığa oturmaya hazırlanıyor.

GÖZ-GÖZ'ÜN SONER ISRARI
Yönetim, diğer kiralık oyuncusu Soner Aydoğdu için de ısrarını sürdürüyor. Kurmaylar Başakşehir'den sezon başında kiralık olarak alınan Soner için İstanbul ekibiyle son bir görüşme yapıp oyuncunun bonservisini almak için şartlarını zorlayacak. Daha önce kulübü Soner'i bırakmayacağını açıklamıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Serdar Gürler için seferberlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA