Serdar Gürler için seferberlik

Fenerbahçe maçında sakatlanarak adalesinde yırtık oluşan ve sahalardan 6 ay uzak kalacağı açıklanan Serdar Gürler'i Göztepe bırakmıyor. Trabzonspor ve Galatasaray'ın talip olduğu Serdar'ın sakatlığı sonrası bu kulüpler geri adım attı. Göztepe yönetimi, İspanyol ekibi Huesca kulübüyle bonservis konusunda yeniden pazarlığa oturmaya hazırlanıyor.

GÖZ-GÖZ'ÜN SONER ISRARI

Yönetim, diğer kiralık oyuncusu Soner Aydoğdu için de ısrarını sürdürüyor. Kurmaylar Başakşehir'den sezon başında kiralık olarak alınan Soner için İstanbul ekibiyle son bir görüşme yapıp oyuncunun bonservisini almak için şartlarını zorlayacak. Daha önce kulübü Soner'i bırakmayacağını açıklamıştı.