Fırtına durdu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve lider Başakşehir'in 5 puan gerisinde olan Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile yenişemedi: 2-2. 8. dakika Ndiaye, ceza sahası içinde Doğukan'ı indirince hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ufuk fileleri havalandırdı: 1-0. 13'te Veysel elle oynayınca hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. 15'te Sosa, penaltıyı gole çevirdi: 1-1. 36'da Novak'ın sol taraftan kullandığı taç atışını uzun gönderdi. Sörloth'ün kafa ile arkaya aşırdığı topa Eren Albayrak'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağalarda kaldı. 43'te Mukairu'nun ceza sahası içinde Ekuban'a yaptığı hareket sonrası VAR'a giden hakem, maçta üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sosa, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu: 2-1.

YEKTA SAHNE ALDI

66'da sağ kanattan kullanılan tacın ardından bir anda ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Yekta'nın vuruşu Uğurcan'ın yanından ağları havalandırdı: 2-2. Maç 2-2 bitti.



NWAKAEME YEDEK BAŞLADI

Trabzonspor'da sakatlığı düzelen Nwakaeme yine yedek kulübesinde yer aldı. Kupa maçında kasık sakatlığı geçir- geçirdikten dikten sonra Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyemeyen, G.Saray maçında da oyunun son bölü-bölümünde görev alan Nijeryalı münde futbolcu, yine yedek başladı.



ÇİMŞİR'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

SÜPER Lig'in 31. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Galatasaray maçına göre 2 değişikle sahaya çıktı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, ligde Fraport TAV Antalyaspor karşısında sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine kart cezasını tamamlayan Portekizli futbolcu Pereira'ya görev verdi. Çimşir, stoperde ise kart cezalısı Da Costa'nın yokluğunda Campi'yi tercih ederken cezası tamamlanan Hosseini ise yedek kulübesinde yer aldı. Karadeniz ekibinde Da Costa'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.