Horoz’u ateş bastı

Deplasmanda lider Başakşehir'e yenilen Denizlispor düşme hattına iyice yaklaşırken taraftarlarını da endişelendirmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta diğer şampiyon adayı Trabzonspor ile bu kez deplasmanda karşılaşacak yeşil-siyahlılar ardından Avrupa kupalarını hedefleyen Alanyaspor ile deplasmanda son hafta ise ligde kalma mücadelesi eren Ankaragücü ile evinde mücadele edecek. 33 puanda kalan Denizlispor, pandemi sonrası yeniden başlayan ligde Sivasspor'a 1-0, Beşiktaş'a 5-1, Gaziantep'e 1-0, Başakşehir'e 2-0 yenilirken Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Son 5 maçta 14 puan kaybedip sadece 1 puan alan Denizlispor ilk 10'u hedeflerken kendisini ateş çemberinin içinde buldu.

KARTOP: ÜZGÜNÜZ TELAFİ EDECEĞİZ

Görevine son verilen teknik direktör Bülent Uygun'un yerine göreve getirilen Levent Kartop, Başakşehir karşısında iyi mücadele ettiklerini belirtti. Kartop, "Üzgünüz, bize güvenenlerden özür diliyoruz. Takımı Süper Lig'de tutarak bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu.