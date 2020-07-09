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Haberler Spor Kamil Wilczek golle tanıştı

golle tanıştı

Kamil Wilczek golle tanıştı
Giriş Tarihi: 9.7.2020

Göztepe'nin ara transfer döneminde Danimarka'nın Brondby takımından transfer ettiği Polonyalıgolcü Kamil Wilczek sarı-kırmızılı ekiple ilk golünü 13 maç sonra attı. Brondby takımında 18 maçta 17 gol atıp 2 de asist yaptıktan sonra İzmir ekibine transfer olan Wilczek penaltıyı gole çevirirken büyük mutluluk yaşadı. Wilczek ve futbolcular golden sonra geçen hafta Fenerbahçe maçında sakatlanan ama arkadaşlarını yalnız bırakmayan Serdar'a jest yaptı. Futbolcular sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilince 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Serdar'ı ismi yazılı formayla selamladı.

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