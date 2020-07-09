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’ın büyük hedefi

şampiyonluğa ulaşırsa tecrübeli oyuncu 3 farklı kulüpte mutlu sona ulaşan ilk oyuncu olarak lig tarihine geçecek.

Mehmet Topal’ın büyük hedefi
Giriş Tarihi: 9.7.2020

Süper Lig'de son olarak Denizlispor'u mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren M.Başakşehir'de yüzler gülerken, takımın tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal tarihe geçme planları yapıyor. 34 yaşındaki oyuncu, Başakşehir ile bu sezon mutlu sona ulaşması halinde, 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak adını tarihe yazdıracak. Daha önce 2007-08 sezonunda G.Saray, 2013-14 sezonunda da F.Bahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan M.Topal, sezon başında transfer olduğuBaşakşehir ile de aynı başarıyı yakalamak istiyor. Bu sezon 28 maçta forma giyen Topal, Visca ve Mert ile birlikte en çok görev alan isimlerin başında geliyor. M.Topal gibi çok sayıda futbolcu 2 farklı takımda şampiyonluk sevinci yakalarken 3 farklı takımda şampiyonluk apoletini takan ise olmadı.

KONYA MESAİSİ BAŞLADI
M.Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Denizlispor maçında oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalıştı.

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