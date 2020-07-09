Son karar Play-Off

Korona virüs nedeniyle lige verilen aranın ardından 2. ve 3. Lig'de kalan maçların oynanmamasına karar veren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) üst lige çıkacak diğer takımların Play-Off oynamasına karar verdi. TFF, 2. ve 3. Lig'de grup liderlerinin doğrudan bir üst lige çıkmasını, gruplardan liderlerin ardındaki 4'er takımın Play-Off oynayıp normal statüye göre üst lige çıkması fikrini de onayladı. TFF ayrıca ligden düşmesi kesinleşen ve çekilen takımların bir alt lige düşürüleceğine diğer takımların yeni sezonda belirlenecek formatla bulundukları liglerde mücadele devam edeceğine karar verdi.

BANDIRMA VE SAMSUN 1.LİG'DE

TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta ilk sıraya alan Samsunspor ile Bandırmaspor TFF 1. Lig'e yükseldi. Bu son kararla Beyaz Grup'ta Manisa FK, Hekimoğlu Trabzon ile Sancaktepe ise İnegölspor ile eşleşti. Kırmızı Grup'ta Ankara Demir, Kastamonu, Tuzla ve Sakaryaspor Play-Off oynayacak. Beyaz ve Kırmızı gruplardan gelecek iki takım final oynayıp TFF 1. Lig'e çıkacak üçüncü takımı belirleyecek. 2.Lig'de Ş.Urfa'nın düşmesi kesinleşmiş, Karabük ligden çekilmiş, Elazığspor'un ise deprem nedeniyle hakları saklı kalma şartıyla maçları dondurulmuştu.

KSK VE BUCA 2.LİG İÇİN ÜMİTLENDİ

TFF 3. Lig'de ise 3 grubun lideri Serik Belediye, Kocaelispor ve Karacabey 2 Lig'e yükseldi. 1. Grup'ta Erzincan, Aksaray, 1928 Buca, Artvin Hopa, 2. Grup'ta Derince, Turgutluspor, Erokspor ve Karşıyaka, 3. Grup'ta Somaspor, Pazar Nevşehir ve Muğlaspor Play-Off'tan 2.Lig'e çıkma mücadelesi verecek. 1. Grup'ta düşmesi kesinleşen Manisaspor BAL'a gerilerken Erzin, Tokat, Payasspor, Kemerspor, Altındağ., Batman Petrol ile Modafen BAL ile ligde kaldı.