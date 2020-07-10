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Haberler Spor Altınordu’da hedef galibiyet

’da hedef galibiyet

Altınordu’da hedef galibiyet
Giriş Tarihi: 10.7.2020

TFF 1. Lig'de kümede kalmanın hesaplarını yapan Altınordu, Giresunspor'u gözüne kestirdi. Ligde oynayacağı son iki maçtan puan çıkarması halinde rahat bir nefes alacak kırmızı- lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Giresunspor'u yenerek ligi rahat bir şekilde sonlandırmak istiyoruz. Sezonun en kritik maçını oynayacağız" diye konuştu.

HAZIRLIK SÜRESİ ÇOK KISA
Federasyonun 2020-2021 sezonunun 11 Eylül'de başlayacağını açıklamasının ardından kulüplerin önünde çok kısa bir süre kalacağını dile getiren Hüseyin Eroğlu, "1. Lig'de sezon 19 Temmuz'da bitecek. Play- Off'a kalacak takımların 10 günlük bir maç süreci olacak. Daha sonra araya Kurban Bayramı girecek. Hazırlık süresi çok kısa" dedi.

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