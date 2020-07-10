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Haberler Spor Caner Erkin bombası

bombası

Yuto Nagatomo ile yollarını ayıran Galatasaray, sol bek transferi için ’ta oynayan eski oyuncusu ile temasta.

Caner Erkin bombası
Giriş Tarihi: 10.7.2020

TFF'NİN yabancı kuralını açıklamasıyla takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmak için harekete geçen G.Saray, sol bek transferi için eski oyuncusu Caner Erkin'i yakın takibe aldı. Beşiktaş yönetiminin oyuncuyla sözleşme uzatmaması sonrasında menajeri aracılığıyla takım bakmaya başladığı ileri sürülen tecrübeli futbolcunun Aslan'a yakın olduğu konuşuluyor. F.Bahçe ile Başakşehir'in de devrede olduğu başarılı yıldız ile bir görüşme gerçekleştiren yönetimin oyuncuyla her konuda anlaşma sağladığı gelen haberler arasında. Nagatomo ile yollarını ayıran Cim Bom'un beklenen imzayı lig tamamlanır tamamlanmaz attıracağı kaydedildi.

28 MAÇTA 2 GOL ATTI, 8 ASİST YAPTI
BU sezon Beşiktaş formasıyla 28 lig maçına çıkan Caner Erkin bu süreçte iki kez rakip fileleri sarsarken 8 kez de asist yaptı. Daha önce 2009-2010 sezonunda Galatasaray formasını giyen oyuncu peşi sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da görev aldı. 32 yaşındaki oyuncu 53 kez de A Milli Takım'da oynadı.

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