‘Hiç maaş almadım’

Yukatel Denizlispor ile yollarını ayıran teknik direktör Bülent Uygun, sözleşme imzala-dığı günden itibaren yaklaşık 5 ay için-de hiç maaş alamadığını, futbolcula-rın da aynı dertten muzdarip olduğunu ileri sürdü. Uygun, Denizlispor yöneti-minde kendisi sevmeyenlerin, seven-lerden daha çok olduğunu altını çizdi. İsim vermeden kulüpte üst düzey görev-li olan bir kişinin de başından beri kendisi-ni istemediğini ve Denizlispor'da göreve başlamasıyla birlikte bu kişinin yöneti-me istifasını sunacak kadar, kendisine muhalif olduğunu söyledi. Maddi sıkın-tılar nedeniyle futbolcuların kulüpten ayrıldığına değinen Uygun, yönetimin ödediğini beyan ettiği paraların Ocak ayının hak edişleri olduğunu iddia etti.