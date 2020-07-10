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Haberler Spor ‘Hiç maaş almadım’

‘Hiç maaş almadım’

‘Hiç maaş almadım’
Giriş Tarihi: 10.7.2020

Yukatel Denizlispor ile yollarını ayıran teknik direktör Bülent Uygun, sözleşme imzala-dığı günden itibaren yaklaşık 5 ay için-de hiç maaş alamadığını, futbolcula-rın da aynı dertten muzdarip olduğunu ileri sürdü. Uygun, Denizlispor yöneti-minde kendisi sevmeyenlerin, seven-lerden daha çok olduğunu altını çizdi. İsim vermeden kulüpte üst düzey görev-li olan bir kişinin de başından beri kendisi-ni istemediğini ve Denizlispor'da göreve başlamasıyla birlikte bu kişinin yöneti-me istifasını sunacak kadar, kendisine muhalif olduğunu söyledi. Maddi sıkın-tılar nedeniyle futbolcuların kulüpten ayrıldığına değinen Uygun, yönetimin ödediğini beyan ettiği paraların Ocak ayının hak edişleri olduğunu iddia etti.

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