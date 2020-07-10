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pes etmedi

’de Avrupa Kupaları’nı hedefleyen , sahasında ’yı Boyd, Boateng ve Güven’in golleriyle mağlup etti.

Kara Kartal pes etmedi
Giriş Tarihi: 10.7.2020

Süper Lig'de Avrupa'yı hedefleyen Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. 6. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve arka direkteki Tyler Boyd'a çıkardı. ABD'li oyuncu müsait durumda topu filelere gönderdi: 1-0. 21'de Tirpan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Thiam kafayla indirdi, müsait pozisyondaki Koita topu ağlara gönderen isim oldu: 1-1. 29'da Hajradinovic'in pasında topla buluşan Koita ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı, direğe çarpan top ağlara gitti: 1-2.

MÜTHİŞ BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTI
41'de Boyd'un soldan yaptığı ortada savunma kafayla uzaklaştırdı. Dönen topa Atiba gelişine ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Ramazan güçlükle gole engel oldu. 49'da Lens'in ortasında yerden gelen topa altıpas gerisinde bekletmeden vuran Boateng, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2. 90'da Ruiz'in bekletmeden ortasında savunma arkasına sarkan Güven skoru belirledi: 3-2.

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