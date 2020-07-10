Süper Lig’de kritik viraj

Süper Lig'de son haftalara girilirken, şampiyonluk yarışında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek puanını 66'ya yükseltirken Trabzonspor'un Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmasıyla bordo-mavili ekipte büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.

4 PUAN FARK VAR

Son 3 haftaya 4 puan farkla lider giren Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti. Medipol Başakşehir, ligde kalma mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynadıktan sonra, bir başka ligde kalma savaşı veren Hes Kablo Kayserispor'u sahasında ağırlayacak. Turuncu-lacivertli takım, sezonu Kasımpaşa ile oynayacağı maçla tamamlayacak. Trabzonspor, kalan 3 maçında ligde kalma mücadelesi veren ekiplerle karşı karşıya gelecek. Bu 3 maçın 2'sini deplasmanda oynayacak bordomavili ekip 32. haftada Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya geldikten sonra bir sonraki hafta sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Karadeniz ekibi, sezonu Kayseri ile deplasmanda oynayacağı mücadeleyle tamamlayacak.