Yalçın’dan üç değişiklik

Sergen Yalçın, Domagoj Vida'yı yedek soyundurdu. Teknik direktör Sergen Yalçın, savunmanın ortasında Enzo Roco ve Victor Ruiz ikilisini görevlendirdi. 30. haftada oynanan HES Kablo Kayserispor maçı kadrosuna göre kadroda 3 değişiklik yapan teknik patron Sergen Yalçın, Vida'nın yanı sıra bir önceki hafta oynanan maçta forma verdiği Rıdvan ve Necip Uysal'ı da kulübeye çekti. Bu oyuncuların yerlerine Caner Erkin ve Boyd'a forma verdi.



BURAK VE GÖKHAN DEVAM EDEMEDİ

İlk yarıda siyah-beyazlılar üst üste gelen gelen sakatlıklar sonrası büyük şok yaşadı. Kara Kartal'da Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül maça devam edemedi. 12. dakikada sakatlanan Burak Yılmaz'ın yerine Güven Yalçın, 37. dakikada sakatlanan Gökhan Gönül'ün yerine ise Kevin-Prince Boateng oyuna girdi. İki oyuncunun son durumları çekilecek MR'ın ardından belli olacak.