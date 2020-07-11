Altınordu’ya güzel haber

TFF 1. Lig'de yarın evinde oynayacağı Giresun maçından 1 puan çıkarması halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın kümede kalışını resmen ilan edecek Altınordu, rakibinin son haftaya tatil havasında girmesiyle rahatladı. Ligde düşme ya da çıkma gibi bir amacı bulunmayan 10'uncu sıradaki Giresunspor'da maç başı ücretle oynayan 6 futbolcuya ödeme yapmak istemeyen yönetim bu oyunculara izin verdi. Karadeniz ekibinde Ahmet Kesim, Ahmet İlhan Özek, Adriano Facchini, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu ve Özgür Can Özcan takımdan ayrıldı. Teknik direktör Hakan Kutlu'nun da görevine son verildi.