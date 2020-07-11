Kader böyle istedi

Türk futboluna bir dönem damga vuran Ege'nin Süper Lig'de mücadele eden iki güzide takımı Manisaspor ile Bucaspor amatöre düştü. Burak Yılmaz, Arda Turan, Caner Erkin gibi isimlerin formasını giydiği, Ersun Yanal ve Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Manisaspor Futbol Federasyonu'nun aldığı karar doğrultusunda Bölgesel Amatör Lig'e yani (BAL) düştü. 3

6 YIL SONRA AMATÖR'DE

Ekonomik sıkıntılardan bir türlü kurtulamayan Arda Turan, Burak Yılmaz, Holosko, Caner Erkin, Selçuk İnan, Ersan Gülüm, Hakan Balta, Volkan Babacan, Sezer Öztürk, Adem Büyük, Uğur İnceman'ın eski takımı Tarzanlar artık BAL Ligi'nde mücadele edecek. Bu sezon 3.Lig'de çıktığı 28 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 24 yenilgi alan, 6 puanı da eski yabancılarından Iwanski'ye olan borcu yüzünden FIFA tarafından silinen siyah-beyazlılar ağır borç yükü ve transfer yasaklarıyla üst üste üçüncü kez küme düştü. Manisaspor, 36 yıl sonra amatör kategoriye döndü.

BUCA SÜPER AMATÖR'DE

Yine ekonomik nedenlerden dolayı büyük krizler yaşayan Bucaspor da Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) tutunamadı. 10. Grup'ta mücadele eden sarılacivertliler önümüzdeki sezon Süper Amatör Küme'de mücadele edecek. Bucaspor 35 yıl aradan sonra düştüğü amatörde de yaşamak mücadelesi veriyor.





YILDIZLAR AVRUPA'DA BUCASPOR AMATÖRDE

Geçmişte bünyesinde forma giyen Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Hasan Kabze, Mehmet Batdal, Sercan Kaya, Bekir Yılmaz, Taylan Antalyalı gibi futbolcuları parlatan Fırtına lakaplı kulüp, Süper Lig'deki ilk ve tek sezonu olan 2010-11'den kalma borçlarıyla 2015'te 1. Lig'e, 2017'de 2. Lig'e, 2018'de 3.Lig'e veda etmiş geçen sezon da BAL Ligi'ne düşmüştü. Çağlar ve Cengiz Avrupa'da destanlar yazmaya devam ederken eski kulüpleri Süper Amatör'de yaşam mücadelesi veriyor.