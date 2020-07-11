Kaptanın rotası şampiyonluk

Karşıyaka'nın mevcut kadrosunda altyapısından olmayan tek futbolcu olan ve Kaf-Kaf'ta 6 sezondur forma giyen takım kaptanı Mustafa Aşan iddialı konuştu. Kulüp olarak çok daha üst liglere layık olduklarını belirten Mustafa Aşan, "Biz çok büyük bir aileyiz. Teknik ekip, futbolcular ve çalışanlarımız ile bu davaya baş koyduk. Tek amacımız 2. Lig'e yükselmek. Onun dışında başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Artık zamanı geldi. O gece bu sene!. Semtimize kupayla döneceğiz" dedi.

TECRÜBE KAZANDIK

Kadrodaki genç arkadaşlarının da tecrübe kazandığını belirten 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Geçen sezon da Play-Off oynadık ve onlar için çok önemli bir deneyim oldu. Önümüzde 2 maç var. Rakibin kim olduğu hiç önemli değil. Hocamızın dediklerini sahaya yansıtıp gerekli sonuçları alacağız. Bizden daha çok inanan bir ekibin olduğunu sanmıyorum" diye konuştu.