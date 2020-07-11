KSK’de seferberlik

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da Play-Off maçlarına çıkacak olan Karşıyaka'da taraftarlar camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Yeşil-kırmızılı tribünlerin tek taraftar grubu olan Çarşı'nın lideri Taner Ütüklerli, 2. Lig'e yükselme maçları öncesi futbol takımının etrafında kenetlenmeleri gerektiğinin vurgusunu yaptı. Ütüklerli, "Karşıyakamız, Derince Belediyespor ile Play-Off maçı oynayacak. Play-Off'lar Allah'ın izniyle şmpiyonluğumuzla sonlanacak. Zaman birlik beraberlik zamanıdır. Ağustosta yapılacak kongreyi bir kenara bırakarak Karşıyakamızı üst lige çıkarmak için, Karşıyaka taraftarları, Karşıyakalı siyasiler, Karşıyakalı iş insanları ve camiası tek yürek, tek yumruk olmalı.

SIRA SİZE GELDİ

Marka değeri dünyada bilinen Karşıyakamızı hakkettiği yere taşıyacağız. Biz taraftarlar olarak her zaman elimizden ne geliyorsa yaptık ve yapacağız. Siz ileri gelenlerin de üstüne düşeni yapacağınızdan şüphemiz yok" açıklamasını yaptı.



İLK RAKİP DERİNCE

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play- Off oynayacak olan Karşıyaka ilk maçında grup ikincisi Derince ile karşılaşacak. İki kulüp bugüne kadar tarihlerinde 1 kez karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında yeşil-kırmızılılar deplasmanda rakibine 4-2 mağlup oldu. Kaf-Kaf, ilk turda Derince engelini aşarsa Erokspor -Turgutluspor eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ