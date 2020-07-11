Mehmet Topal Kartal’a doğru

Başakşehir ile şampiyonluk yaşaması halinde, 3 farklı takımda mutlu sona ulaşan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek olan Mehmet Topal, Beşiktaş'ın transfer listesine girdi. Gelecek sezon kadro derinliği ile birlikte orta sahada tecrübeli isimleri bulundurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar başarılı oyuncu için önümüzdeki günlerde bir görüşme yapmayı planlıyor. Bonservisi elinde olan oyuncuları takibe alan ekibin 34 yaşındaki futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle başarılı ismi listesinin ilk sırasına çektiği bildirildi. Daha önce 4 sezon G.Saray, 7 sezon da F.Bahçe forması giyen oyuncu iki sezon da İspanya ekiplerinden Valencia'da görev yapmıştı. Mehmet Topal şu ana dek 82 kez de A Milli Takım'da görev yaparken ay-yıldızlı forma ile 2 kez gol sevinci yaşamıştı.