Zorlu bir kura

Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Başakşehir'in tur atlaması halinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ve yarı finaldeki muhtemel rakipleri dün çekilen kura sonucu belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde temsilcimiz Kopenhag engelini geçtiği taktirde çeyrek finalde LASK Linz-Manchester United maçının galibiyle karşılaşacak. Bilindiği üzere İstanbul ekibi s on 16 Turu ilk maçında Danimarka temsilcisini 1-0'lık sonuçla mağlup etmeyi başarmıştı. Manchester United ise LASK Linz deplasmanından 5-0'lık bir skorla ayrılarak tur kapısını ardına kadar açmıştı.

MAÇLAR ALMANYA'DA

Temsilcimiz bu turu da atlaması halinde Wolverhampton- Olympiakos / Roma-Sevilla eşleşmesinden gelecek takımla karşı karşıya gelecek. Çeyrek final turundan itibaren Almanya'da oynanacak Avrupa Ligi'nde Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen şehirleri ev sahipliği yapacak.