Denizlispor’un kader maçları

Pandemi sonrası çıktığı 5 maçta 1 puan toplayan yeşil-siyahlılar, kümede kalma yolunda Trabzon, Alanyaspor (D) ve Ankaragücü’yle çok zorlu maçlar oynayacak, mucize arayacak

Kovid-19 salgını sonrasında Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 1 puan alabilen Yukatel Denizlispor, küme düşme korkusunu üzerinden atamazken, kalan 270 dakikada birbirinden zorlu 3 maça çıkacak.



MAÇLARIN HEPSİ FİNAL GİBİ

Sivasspor'a 1-0, Beşiktaş'a 5-1, Gaziantep FK'ya 1-0 Başakşehir'e 2-0 mağlup olan, Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalan yeşilsiyahlılar, 32 puanda kalıp 14. sıraya kadar geriledi. Zor günler geçiren Horozlar, son 3 haftada zorlu bir fikstüre denk geldi. Önce yarın şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor'u konuk edecek Denizlispor ertesi hafta ise yine Avrupa kupaları için sahne alacak Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Denizlispor son hafta ise ligde kalmak için çırpınan Ankaragücü ile sahasında oynayacak. Büyük umutlarla 9 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'e veda etmek istemeyen Denizlispor hem saha içi hem de dışında büyük sınavlar verecek. Büyük sıkıntılarla mücadele eden yeşil-siyahlılarda, stoper Ben Youssef ise sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle takımdan ayrıldı, Tiago Lopes'in sakatlığı sürüyor, kaleci Tolgahan Acar'ın eli kırıldı, mutsuz olan Nijeryalı Ogenyi Onazi zorlukla takıma döndürüldü.



ELDİVENLER HÜSEYİN'DE OLACAK

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Yukatel Denizlispor'da antrenmanda eli kırılan kaleci Tolgahan Acar, sezonu kapattı. Polonyalı Adam Stackhowiak'ın sözleşmesini feshetmesinin ardından kaleyi devralan Tolgahan, son 5 maçta kaleyi korumuştu. Horoz'da, kritik Trabzonspor maçında üçüncü kaleci Hüseyin Altıntaş görev yapacak. Denizli'de 23 Ocak 2020'de oynanan Trabzonspor kupa maçının 65. dakikasında sakatlanan Tolgahan'ın yerine yedek kaleci Hüseyin Altıntaş, oyuna girmişti. Tolgahan'ın eli kırılınca kale yine Hüseyin'e kaldı. 2017 yılından bu yana Denizlispor'da görev alan 26 yaşındaki Hüseyin, Altınordu ve Tranzonspor ile oynanan kupa maçlarında yeşil-siyahlı kaleyi korumuştu.



OGENYİ ONAZİ ZOR İKNA OLDU

Denizlispor'da, kanatlarda etkili olan Barrow ülkesine döndü, takımın en büyük kozlarından olan kaleci Stackhowiak da alacaklarını gerekçe gösterip sözleşmesini feshetti. Orta sahada görev yapan Nijeryalı yıldız Ogenyi Onazi ise hafta içi alacakları ödenmediği için şehri izinsiz terk etti. Nijeryalı yıldız oyuncu, yönetimin film gibi operasyonu ile telefon sinyalinden İstanbul'da bulundu. Tecrübeli isim, zor ikna edilerek takıma döndürüldü.



KARTOP, 3 PUANA İNANIYOR

Trabzon maçı hazırlıklarını sürdüren Yukatel Denizlispor'da, futbolcularına toz kondurmayan teknik sorumlu Levent Kartop, telafisi olmayan maç olarak nitelendirdiği mücadelede, 3 puandan emin. Kartop, "Makas daralıyor, Trabzon maçı da bizim için çok önemli. Başakşehir maçında göstermiş olduğumuz mücadelenin aynısını Trabzon'a karşı göstereceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlarımızda o şekilde motive oldu ve herkes kendinde olan gücü, Başakşehir maçında çok iyi bir şekilde sahaya yansıttı. Biz de onlara güveniyoruz, inanıyoruz. İnşallah alnımızın akıyla bu maçta iyi mücadele ederek ve skor alarak döneceğimizi düşünüyorum. Herkes bu işe inandı" dedi.







■ SEBAHATTİN ALP