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Haberler Spor Kara Kartal’da kadro sıkıntısı

’da kadro sıkıntısı

, Yeni maçında eksikler sebebi ile sorun yaşıyor

Kara Kartal’da kadro sıkıntısı
Giriş Tarihi: 12.7.2020
Süper Lig'in 32. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta eksikler can sıkıyor. Siyahbeyazlılarda, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Adem Ljajic, Umut Nayir ve cezalı olan Atiba forma giyemeyecek. Bu isimlerin yokluğunda eldeki oyuncularla en iyi 11'i sahaya sürmek isteyen Sergen Yalçın, forvette Boateng'i oynatmayı düşünüyor.

GOL UMUDU BOATENG OLACAK
Ganalı yıldız futbolcu, Malatya maçında Kartal'ın gol umudu olacak. Kasımpaşa maçında Gökhan'ın sakatlanmasının ardından sağ beke geçen Lens, yine sağ bekte forma giyecek. Atiba'nın yokluğunda ise forma Necip'te olacak. Elneny-Necip ikilisini ön liberoda sahaya sürecek olan Yalçın, bu oyuncuların önünde ise Tayler Boyd, Diaby, N'Koudou üçlüsünü oynatacak.
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