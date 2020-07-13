Büyük Altay ağır yaralı

TFF Birinci Lig'de Erzurumspor'a evinde 1-0 yenilen Altay, Play-Off umutlarını son haftaya bıraktı. İzmir ekibi, rakibi Fatih Karagümrük'ün Keçiörengücü'ne 3-0 yenildiği haftada büyük bir avantaj kaçırdı. İzmir'de çok sıcak havada oynanan maçta iki takım da vasatın üzerine çıkamadı. 2. dakikada Abdülkerim'in uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Scuk'un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 4'te Tatos'un sağdan kullandığı korner atışında Helder'in kafa şutunda top dışarıya gitti. 21'de Özgür'ün soldan ortasında Abdülkerim'in kafasında kaleci Sehic gol izni vermedi. 31'de Obertan'ın ara pasında Ömer'den önce kaleci Cihan topa sahip olarak tehlikeyi önledi.

SKORU ÖMER BELİRLEDİ

34'te Paixao'nun pasında Putsila ceza sahası dışından sert vurdu. Top yandan dışarıya çıktı. 55'te Kerim'in artasında Abdülkerim'in yakın mesafeden kafasında top kalecide kaldı. 66'da Erhan Kartal, kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldı. Araya giren Hasan Hatipoğlu tehlikeyi önledi. 68'de Sissoko'nun ara pasında Ömer, kaleci Cihan'ı avladı: 0-1. 89'da Tatos'un kullandığı serbest atışta kaleci Sehic, topu kornere atarak tehlikeyi önledi. 90+3'te Paixao'nun pasında Yaser'in şutu yan ağlarda kaldı. Altay maçı 1-0 kaybetti.



7 MAÇ SONRA EVİNDE YENİLDİ

ERZURUMSPOR'A sahasında yenilen Altay, evinde 7 maç sonra yenilgi yüzü gördü. Ligde oynadığı son 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi, yenilmezlik serisini de sonlandırdı. Fatih Karagümrük'le Play-Off yarışında olan siyah-beyazlılar, ligin son haftasında Giresunspor'a deplasmanda konuk olurken, Fatih Karagümrük ise evinde Adanaspor'u ağırlayacak. Altay, aldığı yenilgiyle 51 puanla yedinci, Karagümrük'te 53 puanla 6. sırada kaldı.



TARAFTARLAR UĞURLADI

ALTAY'I dün kamp yaptığı otelden yüzlerce taraftarı Atatürk Stadı'na uğurladı. Siyah-beyazlılar otelin önünde meşaleler yakarak takımlarına büyük destek verdi. Maçın oynandığı saatlerde İzmir'de hava sıcaklığı 41 dereceyi gösterdi. Futbolcular sıcak havada zaman zaman zor anlar yaşadı. Maçta hakem iki kez su molası verdi. Protokol tribün ise adeta dolup taştı. Erzurumspor yönetimi tam kadro İzmir Atatürk Stadı'nda maçı takip etti. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu mücadeleyi protokol tribünü altında kurmaylarıyla birlikte izledi.



KOŞUKAVAK CEZALIYDI

TFF 1. Lig'de 30. haftada Eskişehirspor ile oynanan karşılaşmada rakip takım yöneticilerine hareket içiren hareketler yaptığı gerekçesiyle profesyonel disiplin kurulu tarafından üç maç ceza alan Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, dün de takımının başında sahadaki yerini alamadı. Tecrübeli teknik adam, Osmanlıspor, Adana Demir ve Erzurumspor karşılaşmalarında takımdan ayrı kaldı. Koşukavak, son hafta oynanacak Giresunspor deplasmanında sahadaki yerini alabilecek. Koşukavak'ın yokluğunda sahaya Sebahattin Yenilmez çıktı.



YILMAZ YOK, PUTSİLA VAR

İzmir ekibi Altay'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, Erzurumspor maçı öncesinde ilk 11'de zorunlu olarak değişiklik yaptı. Adana Demirspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Yılmaz Özeren, kadroda yoktu. Yılmaz Özeren'in yerine Putsila ilk 11'de oynadı. Siyah-beyazlı ekipte hafif sakatlığı bulunan kanat oyuncusu Kappel ise yedek soyundu. Konuk ekip Erzurumspor'da ise cezalı Hamroun da kritik maçta görev yapamadı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ