Derbiden Antalya çıktı

Süper Lig'deki Antalya derbisinde Antalyaspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. 6. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında Jahovic'in dokunuşunu kaleci çıkardı. 21'de Doğukan Sinik'in sol kanattan ceza alanı içine kestiği korner atışında Jahovic'in kafası ağlarla buluştu: 1-0. 28'de ceza sahası sağ çaprazından Cisse'nin şutu az farkla yandan auta gitti. 53'te Antalyaspor köşe vuruşu sonrası seken topa Yekta gelişine vurdu ancak N'Sakala kale sahasında topu kafayla kornere attı.

MAÇTA BAŞKA GOL OLMADI

61'de Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortada Cisse topu ceza sahasında iyi kontrol etti. Kademeye giren Veysel Sarı, rakibine gol vuruşu şansı tanımadı. 70'te Bakasetas'ın kale sahasına yaptığı ortada Mustafa Pektemek uygun durumda topu kafayla dışarı attı. 72'de Chico'nun ara pasıyla sağ tarafta büyük bir boşluk bulan Sangare ceza sahasına girip ön direğe ortaladı. Jahovic'in yaptığı vuruşta top çerçeveyi bulmadı.