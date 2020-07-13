Süper Lig’de kritik gün

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve kümede kalma hattında bugün nefes kesen maçlar oynanacak. Özellikle lider Medipol Başakşehir ile takipçisi Trabzonspor'un saat 21.00'de başlayacak randevularında heyecan tavan yapacak. Ligde son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak düşme hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor ile şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. İki takımın da puan kaybına tahammülü bulunmazken zorlu mücadelenin sonucu merakla bekleniyor.

ŞAMPİYON OLABİLİR

66 puanla zirvede yer alan Başakşehir ise küme düşme hattında yer alan Konyaspor'a konuk olacak. Konya BŞB. Stadı'ndaki maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak. Bugün Başakşehir Konya'yı yener, Trabzon ise Denizlispor'a mağlup olursa turuncu-lacivertliler Süper Lig'de bitime iki hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde edecek.



CAMPİ CEZALI

Trabzonspor'un stoperlerinden Campi, cezası sebebiyle bugünkü mücadelede görev alamayacak. Bordo-mavili ekipte Campi dışında Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı'nın da sakatlıkları devam ediyor. İki ekip Süper Lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 39 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 7 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



DEMBA BA'DAN 11 GOL 4 ASİST

Başakşehir'in hücumdaki en çok güvendiği isimlerden biri olan Demba Ba bu sezon 15 lig maçında 1546 dakika süre aldı. Yıldız oyuncu bu süreçte 11 gol 4 asistle oynadı.



BAŞAKŞEHİR'DE EKSİK YOK

M.BAŞAKŞEHİR'DE İttifak Holding Konyaspor mücadelesi öncesinde eksik bulunmuyor. İstanbul ekibinde cezası biten Alexandru Epureanu bu mücadelede forma giyebilecek. Takımda Enzo Crivelli ve Gael Clichy sarı kart ceza sınırında bulunuyor.