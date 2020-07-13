Süper Lig'de üçüncü sezonunda Avrupa Ligi hedefinden çok erken kopan ve son haftalardaki performansıyla eleştiri oklarının hedefine yerleşen Göztepe'de sezon sonunda yaprak dökümü yaşanacak. Sarı-kırmızılı ekipte alacakları tahsil edemediği gerekçesiyle Leo sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrılan ilk isim olmuştu. Sarı-kırmızılı ekipte, Leo'un ayrılmasından sonra kontratı bitecek olan tam 14 oyuncu bulunuyor.



OPERASYON BAŞLIYOR

Aynı zamanda kaptanlık pazubandını takan başarılı kaleci Beto Pimparel'in yanı sıra as kadroda forma giyen Andre Castro, Berkan, Jerome, Titi, Mossoro, Napoleoni, Wallace Reis, Deniz Kadah ile Atınç, Kerem Atakan, Serkan ve kiralıklar Serdar ve Soner sezon sonunda boşa çıkacak. Özellikle G.Birliği maçında sergilenen olumsuz futbol üzerine yönetimin sezon sonunda mevcut kadroda radikal değişikliklere gitmesi bekleniyor. Kaleci Beto'nun yanı sıra sözleşmesi sona eren Titi, Mossoro, Jerome, Reis ve Deniz ile sarı-kırmızılı yönetimin vedalaşması bekleniyor. Ayrıca sözleşmesi devam eden Borges, Poko ve Gassama da teknik heyetin gözünden düştü. Bu 3 oyuncu ile de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, devre arasında takıma dahil olup ama varlık gösteremeyen golcü Kamil Wilczek ve kanat oyuncusu Zlatko Tpiric de topun ağzında.





TÜM GÖZLER ALPASLAN'DA

SARI-KIRMIZILI ekibin en çok adından söz ettiren futbolcusu Alpaslan Öztürk'ün geleceği merak konusu. 1 yıl daha mukavelesi bulunan 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile Fenerbahçe yakından ilgilenirken, yönetimin iyi bir bonservis bedeli ile futbolcuyu sezon sonunda satması bekleniyor. Yönetimin öncelikle sözleşme uzatma teklifi yapacağı Alpaslan'ın ayrılmayı kafasına koyduğu ve transferi için kolaylık isteyeceği belirtildi. Gençllerbirliği maçında takımın tek golünü atan futbolcu, savunmada forma giymesine rağmen gollerini 7'ye yükseltti.



SERDAR GÜRLER BELİRSİZ

Altı ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Serdar Gürler'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Galatasaray ve Trabzonspor'un listesinde yer alan Serdar'ın sakatlığı sonrası transferi sıkıntıya düşerken, Göztepe'nin futbolcunun bonservisini elinde tutan Huesca kulübüyle masaya oturması bekleniyor. Yönetim, uzun süreli sakatlığına rağmen Serdar'ın bonservisini almak için şartları zorlayacak.



İLK HEDEF SONER

Göztepe yönetimi sezon başında Başakşehir'den kiralık olarak renklerine kattığı Soner Aydoğdu'nun bonservisini almak için kolları sıvadı. İç transferde ilk sıraya Soner'i alan sarıkırmızılılar, daha önce olumsuz yanıt aldıkları İstanbul ekibinin kurmaylarıyla yeniden masaya oturacak. Soner de İzmir'de kalmak istiyor.



TEPETAKLAK

İlk yarıda gösterdiği performans ve yeni stadının açılmasıyla birlikte Avrupa Ligi'ni hedef olarak ortaya koyan Göztepe, tepetaklak oldu. Sarı-kırmızılar, kayıplar serisine G.Birliği yenilgisini de eklerken galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Son olarak Rize'yi mağlup eden Göz-Göz, pandemi sonrası oynadığı 6 maçın 4'ünü kaybederken 2'sini beraberlikle noktaladı. PUAN KAYBI 28

Sarı-kırmızılılar, son 11 maçta ise sadece bir kez kazandı. 1 galibiyet alabilen İzmir ekibi, sahadan 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. 11 haftada sadece 5 puan kazanan İzmir temsilcisi, 28 puanlık dev bir kayıp yaşarken Avrupa Ligi iddiasına çok erken havlu attı.



PORTEKİZLİ VEDA EDECEK

Göztepe'nin üç sezondur kalesini koruyan Beto Pimparel sezon sonunda İzmir'e veda etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin sözleşme uzatma talebini maddi şartlar nedeniyle kabul etmeyen Portekizli eldivenin ülkesinden teklif aldığı Sporting Lizbon ekibiyle anlaşma sağladığı öğrenildi. 38 yaşındaki eldivenin futbolu Portekiz'de bırakacağı ve daha sonra Lizbon ekibinin teknik heyetinde görev alacağı öğrenildi.

BURAK HAKERLER