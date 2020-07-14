Gel de yanma

Akhisarspor'u 3-1yendikten sonra iyice umutlanan Altay, ligden düşen Eskişehirspor ve zirvedeki rakibi Adana Demirspor ile berabere kalıp Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a da yenilince işini mucizelere bıraktı. Bu sonuçla Altay, 33 hafta sonunda 51 puanda kalarak 7. sırada yer aldı. 10 maç aradan sonra mağlubiyet alan siyah beyazlılar, Fatih Karagümrük'ün de puan kaybettiği haftayı değerlendiremedi. Bu sonuçlarla Altay, ligin son haftası öncesi Play-Off şansını oldukça zora soktu.

ÜMİTLER ADANASPOR'DA

Play-Off yarışında 2 puan önündeki 53 puanlı Karagümrük'ün deplasmanda Keçiröngücü'ne 3-0 mağlup olduğu hafta evinde Erzurumspor'a tek golle boyun eğerek çok önemli bir fırsatı kaçıran 51 puanlı Altay, normal sezonun son maçında küme düşen Adanaspor'a bel bağlayacak. İzmir ekibine ilk 6'ya kalması deplasmanda Giresunspor'u mağlup etmesi yetmeyecek. Siyah-beyazlıların, Süper Lig iddiasını sürdürmesi için aynı zamanda Adanaspor'un deplasmanda Karagümrük'ü dize getirmesi gerecek. Son hafta Altay'ın galibiyeti, Karagümrük'ün beraberliği halinde 54 puanda buluşacak iki ekipten İstanbul temsilcisi ikili averajda üstün olması nedeniyle adını ilk 6'ya yazdıracak.



DEPLASMANDA 4 PUAN KAYBEDİP HAVLU ATTILAR

Erzurumspor yenilgisiyle birlikte Play-Off'a kalma ihtimali iyice düşen Altay, matematiksel şansı olmasına rağmen moral ve motivasyon açısından büyük bir çöküntü yaşadı. Sezon başında Süper Lig hedefiyle yola çıkan ve korona virüs salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra da ilk 2'ye kalma amacıyla lige dönen siyah-beyazlılar, dış sahada kaybettiği puanlarla bir anda kendisini yarışın dışında buldu. Altay'ın özellikle Eskişehirspor deplasmanında yaşadığı 2 puanlık hiç hesapta olmayan kayıp, siyah-beyazlı takımın tökezlemesine neden oldu.



KOŞUKAVAK'SIZ HAYAL KIRIKLIĞI

ESKİŞEHİR beraberliğinin ardından yaşanan gerginlik sonrası teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın 3 maç ceza alması İzmir ekibini olumsuz etkiledi. Ali Tandoğan'ın yerine Keçiörengücü maçı sonrasında göreve gelen Koşukavak ile Altay, 5 galibiyet, 5 beraberlik alırken sadece bir kez mağlup oldu. Koşukavak'ın görev yaptığı süreçte siyah-beyazlılar 11 maçta 20 puan alarak iddialı konuma geldi. Ancak Koşukavaksız son üç maçta Altay 5 puan kaybederek hedeften uzaklaştı.



EVİNDE GÜLDÜ GURBETTE ÇÖKTÜ

ALTAY bu sezon evinde oynadığı 17 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik alıp 4 maçını kaybederken 33 puan toplamayı başardı. İç sahadaki 7 maçlık 3 puan serisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor mağlubiyetiyle sona eren Altay, deplasmandaki son 8 maçını kazanamadı. İzmir temsilcisi bu sezon deplasmanda oynadığı 16 maçın sadece 3'ünü kazanıp 9 beraberlik alırken 4 de mağlubiyet yaşadı. Deplasmandan sadece 18 puan getiren Altay, bu süreçte 48 dilimlik pastada 30 puanı rakiplerine hediye etti.