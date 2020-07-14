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Haberler Spor Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

, maçının hazırlıklarına başladı

'in 33. haftasında 17 Temmuz Cuma günü 'a konuk olacak , müsabakanın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

14.07.2020, 13:07

Ligin 32. haftasında Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekipte futbolcular, 2 günlük iznin ardından Galatasaray maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirdi.

Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışan oyuncular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Cameron Jerome ve Deniz Kadah takımdan ayrı çalışırken, Serdar Gürler antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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