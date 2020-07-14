Horoz’dan hayati zafer

8. dakikada Aissati'nin şutunu kaleci Uğurcan kornere tokatladı. 14'te Sosa'nın pasını alan Abdülkadir Ömür'ün arapasında Ekuban aşırtma vuruşla topu filelere yolladı: 0-1. 21'de Sosa kaleyi yokladı, yan direği yalayan meşin yuvarlak auta gitti. 29'da Sacko çıkardı, Rodallega'nın plasesi kaleci Uğurcan'da kaldı. 34'te Abdülkadir Ömür'ün şutunu kaleci Hüseyin çıkardı.

ESTUPİNAN, TRABZON'U YIKTI

46. dakikada kazanılan serbest atışı Zeki kullandı, Sacko kafayı vurdu maçta skoru eşitliği getirdi: 1-1. 65'te Nwakaeme'nin pasında Abdülkadir Ömür'ün ortasına Sörloth'tan önce Mustafa dokundu, mutlak golü önledi. 68'de Nwakaeme'nin şutu üstten auta gitti. 74'te Novak'ın ortasında Sörloth'un vuruşu üst direkte patladı. 85'te Olcay'ın ara pasında Estupinan iyi kontrol etti, kaleci Uğurcan'ı avladı: 2-1. 89'da Da Costa'nın şutu yan direkten döndü. Denizlispor, 2-1 kazanıp bayram yaptı.



TRABZON'A ŞANSI TUTTU

Denizlispor, sezonun ilk yarısında ligde Trabzon'da oynan karşılaşmayı da 2-1 kazanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da bu sezon eşleşen iki takımın mücadelesinde Trabzonspor, Denizlispor'u Trabzon'da 2-0 yenerken, rövanş maçında yeşil-siyahlılar normal süreyi 2-0 önde kapatmış, penaltı atışları ile 4-3 biten maçta Trabzonspor tur atlamıştı. Horoz, rakibini ligdeki rövanşta da 2-1 yendi. 16 Aralık 2019'da Denizli'ye yenilen, sonraki 16 maçta bileği bükülmeyen Trabzon, 17. maçında dağıldı.



Yukatel Denizlispor'da teknik sorumlu Levent Kartop, istikrarı seçti ve geçen hafta Başakşehir karşısındaki kadroyu sahaya sürdü. Sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle ayrılan Syam Ben Youssef kadroda yer almazken, yeşil-siyahlılarda parasını alamadığı gerekçesiyle hafta içi kenti terk edip İstanbul'dan geri döndürülen Nijeryalı Ogenyi Onazi maça yedek kulübesinde başladı. Horoz'da, yedek kaleci Ali Eren Yalçın kadroya alındı.



ELDİVENLER HÜSEYİN'DE

Yukatel Denizlispor'da, Polonyalı kaleci Adıam Stackhowiak'ın alacaklarını bahane edip sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılması, ikinci kaleci Tolgahan Acar'ın da hafta içinde antrenman sonrası şok havuzunda el tarak kemiğini kırıp sezonu kapatmasıyla kaleyi üçüncü kaleci Hüseyin Altıntaş korudu. Yeşil-siyahlı ekibin 26 yaşındaki file bekçisi, ligde ilk kez eldivenleri giyerken Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Trabzonspor'a karşı görev yapmıştı.

SEBAHATTİN ALP