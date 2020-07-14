Kaf-Kaf krizi erteledi

eski yabancı futbolcularından Igor Duric'e olan faizleriyle birlikte 170 bin Euro tutarındaki borcunu ödemezse FIFA'dan 6 puan silme cezası alacak Karşıyaka, oyuncunun avukatından 1 hafta ek süre aldı. Takımda 2015- 16 sezonunda forma giyen Sırp stoperin avukatıyla görüşen yeşil-kırmızılılar, bugün dolan son ödeme süresini cuma gününe kadar uzattı. Cuma günü de ödeme yapılmaması halinde Duric'in avukatının önümüzdeki pazartesi günü yeşil-kırmızılı kulübe 6 puan silme cezası yaptırımı uygulanması için FIFA'ya başvuru yapacağı öğrenildi.

ESKİ DOSYALAR KAPANMIŞTI

DAHA önce 10 eski yabancı futbolcusunun borçlarını kapatan Karşıyaka, FIFA kanalıyla tehdit oluşturan son dosya olan Duric'in borcunu da ödeyebilmek için kaynak arayışını sürdürüyor. KSK'nin Sırp futbolcu Duric'e toplam 1.3 milyon TL ödemesi gerekiyor.