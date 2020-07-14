Vah Fener vah

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon olduğu gibi bu sezonda bekleneni veremeyen Fenerbahçe'de yüzler gülmezken, sarı-lacivertli İstanbul ekibinin Avrupa kupalarına katılma şansı da zora girdi.

OYUNCULARI TOPARLAMAK ZOR

LİGDE oynadığı son 13 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi alan, son karşılaşmada Sivasspor'a 2-1 yenilen İstanbul ekibinin ligi üçüncü sırada bitirme umudu kalmadı. Bitime 2 maç kala 50 puanda kalan F.Bahçe'nin üçüncü sıradaki Sivas ile arasında 7 puan fark bulunuyor. Teknik direktör Tahir Karapınar, alternatifli bir kadrolarının olmadığını söyledi. Karapınar, "Yeni sezon öncesi yönetimimiz bunları en iyi şekilde düşünür ve ona göre gerekli önlemleri alırlar. Önceki maçlarda küme düşme takımlarıyla oynadık, o riski alamadık. Çok basit goller yiyiyoruz. Avrupa hedefimizden uzaklaşıyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Oyuncuları toparlamak zor. Ligi en iyi şekilde bitireceğiz" dedi.