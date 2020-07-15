Denizlispor bitti demeden bitmez

Denizlispor yine yapacağını yaptı ve Trabzonspor'u mağlup ederek sezona damga vurdu. Ligde kalma mücadelesi verirken şampiyon adayıyla evinde oldukça kritik bir maça çıkan Horozlar Trabzonsporlu Ekuban'ın golüyle yenik duruma düştüler. Birçok eksiğe rağmen rakibi önünde başa baş dişe diş bir mücadele sergileyen Denizlispor önce Sacho ve sonradan da Estupian'ın golleriyle rakibini dize getirerek haftaya değil belki de sezona damga vurdu. Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda ağır darbe vuran Horozlar, Başakşehir'in de önünü açtı. Yukatel Denizlispor bu sonuçla tıpkı geçmişte olduğu gibi bu sezon da belki de ligin kaderini belirleyen takım oldu.

TARİHE GEÇEN UNUTULMAZ MAÇLAR

Horoz, 1987-88 sezonunda Beşiktaş'ı kupadan etmiş G.Saray şampiyon olmuştu. Denizli'nin kazandığı maçta galibiyet golünü 87. dakikada Erol atmıştı. 2007'de ise Horoz, bu kez F.Bahçe ile 1-1 berabere kalırken, rakibini şampiyonluktan etti, G.Saray mutlu sona ulaştı. Denizli'nin F.Bahçe'yi yıkan golünü Mustafa Keçeli atmıştı.



NE DE OLSA BİZİM ÇOCUK!

Denizlispor'un alt yapısından yetişen Hüseyin Altıntaş, kaleci Stachowiak'ın takımı terkedip kaçması, Tolgahan'ın sakatlığının ardından Trabzon maçında ilk kez Süper Lig'de forma giydi. Cengaver lakaplı Hüseyin Altıntaş hayati maçta yaptığı kurtarışlarla takımını zafere taşıyan isimlerin başında yer alırken, "Artık eldivenleri bırakmam" mesajı verdi.



LEVENT KARTOP'A TARAFTAR MORALİ

DENİZLİSPOR'UN galibiyet hasretinin sona ermesiyle taraftarlar stat önüne gelerek 5 haftanın sonunda gelen 3 puanı doyasıya kutladı. Men cezası alan Ali Çetin ve Teknik Direktör Levent Kartop da taraftarları selamladı. Kartop, "Daha işimiz bitmedi. Kalan iki maçı da kazanıp kabustan kurtulacağız" derken Başkan Ali Çetin, "Bizim için hayati önem taşıyan galibiyet aldık. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.



OLCAY ŞAHAN'A MÜTHİŞ DESTEK

SEZON başında Trabzonspor'dan Denizlispor'a gelen ancak ligin ilk bölümünde taraftarlarla bir türlü yıldızı barışamayan Olcay Şahan yeni takımı ile eski takımına adeta kabus yaşattı. Estupian'a gol asistini yapan Olcay'a taraftarlar maçtan sonra sosyal medyadan destek mesajları gönderdi. Tecrübeli futbolcu, "Taraftarlarımızı mutlu ettiğimiz için biz de çok mutluyuz" dedi.

SEBAHATTİN ALP