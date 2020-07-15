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Haberler Spor Şehit ormancı Nurullah Akbaş, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit ormancı , son yolculuğuna uğurlandı

'in Tire ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına müdahaleye giderken arazözün şarampole devrilmesi sonucu şehit olan iki orman muhafaza memurundan , toprağa verildi.

Şehit ormancı Nurullah Akbaş, son yolculuğuna uğurlandı

15.07.2020, 19:07

İzmir'in Tire ilçesinde, dün makilik alanda çıkan ve 2 hektar alana zarar veren yangına müdahaleye giderken, Selçuk- Tire yolu Büyükkale mevkisinde arazözün devrilmesi sonucu orman muhafaza memurlarından Nurullah Akbaş ile Ali Yılmaz şehit oldu. Akbaş için ikindi vaktinde, Kemalpaşa Çarşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Törene, Akbaş'ın ailesi ve akrabalarının yanı sıra, çalışma arkadaşları da katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken ağabey Ali Osman Akbaş, tabuta sarılarak ağladı. Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan cenaze, Kemalpaşa Cennet Bahçesi Mezarlığı'na defnedildi.

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