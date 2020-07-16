Göztepe, son üç sezondur Süper Lig'de forma şansı verdiği 12 yabancı oyuncu da ise tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-kırmızılı ekibe 2017-2018 sezonunda büyük umutlarla dahil olan Wallace Reis, Yoan Gouffran, Oscar Scarione, Axel Ngando, Nabil Ghilas, geçen yıl kadroya katılan Lumor Agbenyenu, Fausto Grillo, Cameron Jerome ve bu sezon tercih edilen Bubacarr Sanneh, Marcio Mossoro, Kamil Wilczek, Zlatko Tripic'in performansı beklentilerin çok gerisinde kaldı.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTILAR

Geçen yıl transfer edilen Arjantinli stoper Grillo, ligde hiç şans bulamayıp takımdan ayrılırken, transferleri büyük sükse yapan Gouffran, Scarione, Jerome, Mossoro, Wilczek ve Tripic gibi yıldızlar da vasat futbollarıyla Göz-Göz'e katkı veremedi.