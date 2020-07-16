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Haberler Spor TSYD turnuvasına korona virüs arası

TSYD turnuvasına korona virüs arası

TSYD turnuvasına korona virüs arası
Giriş Tarihi: 16.7.2020

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği TSYD Ege Kupası bu sezon korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Dernek yönetiminden yapılan açıklamada, "Her yıl gerçekleştirdiğimiz geleneksel TSYD Ege Kupası'nın 48.'sini İzmir takımlarımız dışında Manisa FK, Akhisarspor, Denizlispor ve Balıkesirspor gibi bölge takımlarımızı da davet ederek çok daha geniş katılımla ve daha kapsamlı olarak yapmayı planlamıştık. Ancak bu önemli geleneğimizi, salgın nedeni ile maalesef bu yıl gerçekleştiremeyecek olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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