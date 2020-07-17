Aslan’da trafik karışık

Galatasaray bir yandan gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sözleşmeli futbolcuların geleceği ile yoğun bir trafik yaşıyor. Sarı-kırmızılılarda Faslı yıldız Younes Belhanda ve Brezilyalı stoper Maicon'dan gelen haberler sonrası yönetimin yol haritası merakla bekleniyor.

ARABİSTAN'DAN TAKİP

Arabistan'a gideceği konuşulan Belhanda'nın yönetim ile bir görüşme yaptığı iddia edilirken yıldız ismin yönetime iki seçenek sunduğu iddia edildi. Tecrübeli oyuncunun, ya sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalacağını ya da bedavaya gideceğini yönetime ilettiği gelen haberler arasında. Yine Al Nassr ile G.Saray arasında Maicon'un bonservisi konusunda yaşananlar ortaya çıktı. Bu sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona eren Maicon'un bonservisini almak iste-yen Al Nassr'ın, G.Saray'ın yüksek talebi üzerine geri çekilerek bu kez kiralık kontratının 5 Ekim'e kadar uzatılmasını istediği fakat anlaşma sağlanamadığı kayde-dildi. 360 Arabic Sport'un haberine göre Al Nassr yönetimi bunun üzerine Maicon'un menajerine oyuncuya verilen ara-bayı geri istedi ve Temmuz maaşının Galatasaray tarafın-dan ödenmesi gerek-tiğini bildirdi. G.Saray yönetiminin önce-likli olarak bu iki futbolcunun durumunu çözmeye odaklandığı öğrenildi.



3 SEZONDUR G.SARAY'DA

Galatasaray'ın 2017- 2018 sezonunda kadrosuna kattığı Belhanda, üç sezondur sarı-kırmızılı formayı giyiyor. Yıldız oyuncunun gelecek sezon da takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen konuların başında yer alıyor.